Norte-americana Sovos Saphety quer recrutar mais 50 trabalhadores em Portugal

Fundada no final do ano 2000, no seio da Sonae, a Saphety foi adquirida pela Sovos em julho de 2021, apresentando-se como uma multinacional líder em soluções de facturação electrónica, troca electrónica de documentos e apresentação electrónica de facturas.

A Sovos Saphety garante que as suas soluções chegam atualmente a mais de 50 países e que conta com uma carteira de clientes de mais de 10 mil empresas," incluindo os maiores operadores de telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, banca, serviços, saúde e setor público".

Leia Também Saphety e CGD já anteciparam 1,5 mil milhões às empresas portuguesas

Contando atualmente com uma equipa de 150 profissionais nos seus escritórios de Lisboa e Porto, a Sovos Saphety quer contratar mais 50 pessoas em Portugal ao longo deste ano, anunciou a empresa esta sexta-feira, 20 de janeiro.

Leia Também Saphety esmiúça faturação eletrónica na Arábia Saudita

"Até ao final do ano, a Sovos Saphety pretende ter uma equipa em Portugal de cerca de duas centenas de profissionais, acrescentando assim mais escala à operação da empresa na Europa", revela, em comunicado.

"A duplicação da equipa até final de 2023 está diretamente relacionada com a expansão da operação da empresa a novas geografias e verticais, permitindo a Portugal afirmar-se como um ‘hub’ do grupo à escala europeia", afirma Rui Fontoura, "country manager" da Sovos Saphety para Portugal.

Leia Também Norte-americana Sovos compra portuguesas Saphety e PetaPilot

Entre outros, são procurados perfis como engenheiros de software, analistas, "developers", especialistas em serviços de "compliance", suporte ao cliente, especialistas de "cloud" ou gestores de projeto.

A Sovos, que emprega mais de duas mil pessoas e opera em mais de 70 países, com 15 escritórios distribuídos na América do Norte, América do Sul e Europa, é detida pela Hg, o investidor especialista em capital privado com sede em Londres e com foco em empresas de software e serviços, e pela TA Associates.