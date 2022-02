Saphety esmiúça faturação eletrónica na Arábia Saudita

Apresentando-se como líder de mercado em Portugal em soluções de faturação eletrónica, troca eletrónica de dados e apresentação eletrónica de faturas, chegando atualmente a 52 países, a Saphety acaba de expandir a sua atividade à Arábia Saudita, que tornou obrigatória a faturação eletrónica para todas as empresas.

Uma expansão que irá permitir que " todas as empresas nacionais cumpram as novas disposições fiscais em vigor neste país desde o início de 2022", no âmbito de uma estratégia que "é ainda complementada pelo software fiscal da Sovos para completa conformidade do IVA, já em operação neste mercado", detalha a Saphety, em comunicado.

"A Arábia Saudita está apostada em liderar a fiscalidade eletrónica na região do Golfo Pérsico, exigindo a obrigatoriedade da faturação eletrónica para todos os contribuintes, incluindo as empresas que faturem contribuintes baseados no país", afirma João Pereira, CCO da Saphety, adiantando que esta empresa "disponibiliza às empresas nacionais o mais completo e abrangente portefólio de soluções de faturação eletrónica para as apoiar na sua atividade nacional e internacional em dezenas de mercados, a que se junta agora a Arábia Saudita".

Em 2019, foram 545 as empresas portuguesas exportadoras para a Arábia Saudita, a maior economia do Médio Oriente.

De acordo com o INE, este mercado foi o 43.º cliente das exportações portuguesas de bens em 2020, com uma quota de 0,2% no total.

Fundada no final do ano 2000, no seio da Sonae, a Saphety foi adquirida pela Sovos em julho do ano passado.