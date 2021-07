Norte-americana Sovos compra portuguesas Saphety e PetaPilot

A gigante mundial Sovos, fornecedora de software fiscal, anunciou a aquisição das empresas portuguesas Saphety, que presta serviços de faturação eletrónica a administrações públicas e empresas, e PetaPilot, que fornece soluções de contabilidade eletrónica a autoridades tributárias e empresas.

"Ambas pioneiras nos seus mercados, a PetaPilot e a Saphety trazem à Sovos tecnologia e talento que ajudarão os clientes a atender às exigências de transformação digital de impostos e aquisições públicas, tudo com um único fornecedor", afirma a multinacional norte-americana, esta quarta-feira, 7 de julho, em comunicado enviado às redações.

Leia Também Portuguesa Saphety soma 52 países e ganha nova cara pós-Sonae

De acordo com a Sovos, a compra da PetaPilot irá permitir à adquirente "aumentar significativamente os recursos da sua nova plataforma de ‘Relatórios Periódicos Avançados na Cloud’, melhorando o suporte para requisitos globais de Ficheiros SAF-T (Standard Audit File for Tax), que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) concebeu para dar às autoridades tributárias uma visibilidade digital frequente dos sistemas de contabilidade empresarial".

Leia Também Tecnológica do Porto ganha Fisco da Lituânia

"Globalmente, há um interesse renovado na norma SAF-T como um companheiro para controlos contínuos de transação (CTCs - Continuous Transaction Controls)", afirma Steve Sprague, diretor geral de imposto de valor acrescentado global da Sovos.

"À medida que as autoridades tributárias de Portugal à Polónia, da Roménia a Angola aceleram os seus esforços nesta área das auditorias eletrónicas, a Sovos está posicionada de forma única para fornecer conformidade abrangente e inteligente para os requisitos de ficheiros SAF-T e outros requisitos de contabilidade eletrónica", garante.

Já Valter Pinho, ex-CEO da PetaPilot e que é agora diretor geral da Sovos, SAF-T, enfatiza que a empresa por si fundada "criou uma experiência profunda em conformidade com a norma SAF-T desde 2008, ao desenvolver tecnologia para a autoridade tributária em Portugal, o primeiro país a adotar e usar o padrão SAF-T".

"Agora vamos integrar os produtos PetaPilot no Relatórios Periódicos Avançados da Sovos, pelo que a Sovos poderá acrescentar valor ao fornecer uma plataforma de dados fiscais e dados que simulam os controlos da administração pública. Trata-se de uma forte combinação que visa ajudar milhares de empresas e governos a analisar e cumprir as suas obrigações", enfatiza Pinho.

Por sua vez, Rui Fontoura, vice-presidente da Sovos e ex-CEO da Saphety, considera que "a Sovos já tem uma base de clientes considerável para IVA e imposto sobre prémios de seguro (IPT - Insurance Premium Tax) em Espanha e Portugal e entende as necessidades das empresas locais e empresas multinacionais que operam na região".

"À medida que a Saphety for integrada na Sovos, estaremos em posição de oferecer aos nossos clientes e parceiros uma vasta gama de funcionalidades de conformidade para o envio de faturação eletrónica para plataformas de aquisição sem ter de estar a controlar continuamente nem ter de ajustar aos diversos regulamentos locais e estruturas padrão", afiança Fontoura.

Os termos dos negócios de compra da Saphety e da PetaPilot não foram divulgados.





Fundada no ano 2000, a Saphety apresenta-se como líder em Portugal em soluções de intercâmbio eletrónico de documentos, faturação eletrónica e sincronização de dados entre empresas.

Presente em Portugal, Brasil e Colômbia, a Saphety garante que conta com 10 mil empresas clientes e mais de 190 mil utilizadores em 52 países em setores como as telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, banca, serviços e saúde, para além do setor público.

As soluções da PetaPilot, nome que surge da junção parcial de petabyte (que exprime volume de dados) com pilot (piloto), estão presentes nas autoridades fiscais de Portugal, Hungria, Lituânia, Ucrânia, Guiné Equatorial e Cabo Verde.

A Sovos, que emprega mais de duas mil pessoas e opera em mais de 70 países, é detida pela Hg, o investidor especialista em capital privado com sede em Londres e com foco em empresas de software e serviços, e pela TA Associates.

Nas operações de compra da Saphety e da PetaPilot, a EY foi a consultora financeira da Sovos e a Burness Paull LLP e a Gómez-Acebo & Pombo forneceram consultoria jurídica. A ECIJA forneceu assessoria jurídica à PetaPilot e a PLMJ à Saphtey.