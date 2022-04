Saphety e CGD já anteciparam 1,5 mil milhões às empresas portuguesas

No final de janeiro do ano passado, a Saphety anunciava que tinha estabelecido uma parceria com a Caixa Geral de Depósitos (CGD) na criação de um serviço de ‘factoring’ digital, a solução Flexcash, que permitiria que "as empresas obtenham fundos até um dia útil, maximizando a liquidez a partir das faturas eletrónicas emitidas aos seus clientes".

Passados cerca de 15 meses, a tecnológica especializada em soluções de faturação eletrónica, troca eletrónica de documentos e apresentação eletrónica de faturas, afiança que a Saphety e o banco estatal "anteciparam 1,5 mil milhões de euros às empresas nacionais através dos serviços digitais de ‘confirming’ e ‘factoring’, disponibilizados através da solução Flexcash".

"Os serviços de ‘factoring’ e ‘confirming’ digitais da solução Flexcash foram especialmente importantes para as empresas nacionais no difícil contexto de 2021, permitindo-lhes maximizar a sua liquidez a partir das faturas eletrónicas emitidas aos seus clientes, com inquestionáveis ganhos de eficiência e produtividade", considera Rui Fontoura, CEO da Saphety, em comunicado.

"A marca de 1,5 mil milhões de euros adiantados demonstra bem a pertinência da solução Flexcash para o tecido empresarial nacional", enfatiza o mesmo gestor.

Fundada no final do ano 2000, no seio da Sonae, a Saphety foi adquirida pela Sovos em julho do ano passado, apresentando-se como uma multinacional líder em soluções de faturação eletrónica, troca eletrónica de dados e apresentação eletrónica de faturas.

Com presença em Portugal, Brasil e Colômbia, garante que as suas soluções chegam atualmente a 52 países e a sua carteira de clientes conta com cerca de 10 mil empresas.