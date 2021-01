Frédéric Weis, de

Mas, apesar de ter dimensões maiores do que os anteriores processos, antevê-se que o seu desenvolvimento seja moroso - como os antecessores - para fazerem estragos imediatos no desempenho bolsista. A primeira acusação contra a Alphabet, dona da Google, foi feita pela União Europeia (UE) em 2010... mas só em 2017 resultou em multa, num processo que ainda cambaleia pelos tribunais.



Em 2008, uma troca de emails internos no Facebook denunciava isso mesmo. Mark Zuckerberg escreveu: "É melhor comprar do que concorrer", referindo-se a outras pequenas empresas da mesma área que estavam a surgir e com potencial. Desde 2000, a Google comprou 260 pequenas empresas de tecnologia. A Amazon tem usado a mesmo estratégia ao comprar empresas rivais como a Diapers.com - que faliu em 2017, poucos anos depois de ter sido comprada. Graças a esta política, hoje a empresa de Jeff Bezos detém cerca de 50% do mercado de comérico online nos Estados Unidos.



Esta visão anticoncorrencial por parte dos grandes líderes vincou-se na última década, apesar de nem sempre admitida pelos seus representantes. Uma das poucas exceções é Peter Thiel, co-fundador do PayPal e o primeiro investidor no Facebook, que defende a criação de monopólios para garantir o equilíbrio comercial, como se pode ler no seu livro

2000. Jogos Olímpicos de Sydney, Austrália. O jogo de basquetebol opunha a seleção de França à dos Estados Unidos. A faltarem 16 minutos para o intervalo, Vince Carter, atleta norte-americano com menos de 2 metros, recupera uma bola perdida à entrada do "garrafão", galga terreno até ao cesto de forma agressiva, e - num ato a desafiar as leis da física - sobrevoa a cabeça do oponente francês2,20 metros, para um afundanço que fica para a história como o "dunk of death".Vinte anos depois, neste 2020 que agora findou, o grupo restrito das maiores empresas de tecnologia norte-americanas (e de todo mundo) sobrevoou uma das maiores crises económicas da história e, mesmo com o controlo feroz dos oponentes Washington e Bruxelas aos seus tentáculos, registou um "duplo-duplo": as vendas cresceram e o valor em bolsa disparou.Em 2020, o grupo das FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google) esfregou as mãos com a pandemia , mais do que duplicando o seu valor de mercado face ao final de 2019, num ano em que os confinamentos decretados em todo o mundo para travar a propagação da covid-19 fizeram disparar o recurso a software por elas comercializado e ao comércio online.Alguns atores secundários passaram a protagonistas. Foi o caso da Zoom, a plataforma de videoconferências, que brilhou com as reuniões em teletrabalho e as videoconferências entre amigos e familiares, numa altura em que o único contacto era feito de forma virtual. Hoje, a empresa de Eric Yuan vale mais de 101 mil milhões, uma subida de 430% face ao ano passado.Este foi também o ano em que a Apple se tornou aMas fora do mundo bolsista, o cerco apertou. Nunca este grupo de empresas foi tão escrutinado por parte dos reguladores. Este foi o ano em que, por exemplo, Jeff Bezos, líder da Amazon, foi ouvido pela primeira vez no Congresso dos Estados três acusações de Bruxelas em curso, que envolvem o motor de busca, o sistema operativo Android (concorrente do iOS da Apple) e a forma como a empresa montou o mercado de publicidade.

E foi precisamente devido a esta estratégia que em 2020 a Comissão Europeia (CE) apresentou duas propostas legislativas, desenhadas por Margrethe Vestager e Thierry Breton, para forçar estes gigantes a venderem partes do negócio.