Portuguesa Kitch ruma ao mercado italiano e quer contratar 50 pessoas

A startup portuguesa Kitch volta às contratações e, neste primeiro semestre, tem como ambição contratar meia centena de trabalhadores. Além disso, a empresa está também a preparar a entrada num novo mercado: Itália. Este novo mercado junta-se às operações que a empresa já tem em Portugal e também em Espanha.A empresa liderada por Rui Bento - que já comandou a operação da Uber em Portugal - e Nuno Rodrigues fornece uma plataforma tecnológica para restaurantes, com ferramentas para potenciar as vendas online, mantendo a "independência" destes restaurantes.A Kitch fechou 2021 com uma equipa de 53 pessoas - a maioria a trabalhar de forma remota para servir os diferentes mercados. A empresa está sediada em Lisboa, mas indica ao Negócios que "o trabalho remoto é uma parte muito importante da cultura e forma de trabalhar", notando que a "grande abertura" no recrutamento faz com que a equipa esteja "geograficamente dispersa por diferentes cidades e até países"."Dito isto, existem posições em que a geografia é importante, sobretudo aquelas relacionadas com a nossa expansão geográfica para novos mercados. Não falamos só em termos de estratégia comercial, como também de assegurar que a nossa missão respeita e celebra cada cenário cultural dos nossos restaurantes e das suas equipas. Entender as suas particularidades é fundamental em tudo o que fazemos", destaca a empresa. Assim, "não existe um mercado ou localização em particular" que possa concentrar um maior número destas novas contratações.Na Península Ibérica, os dois primeiros mercados da Kitch, a empresa soma "mais de 800 mil refeições entregues", processadas através da tecnologia da startup."Ao longo de 2021, não só facilitámos a vida de muitos restaurantes, mas, para aqueles que usaram a ferramenta da loja independente e direta ao consumidor, permitimos que aumentassem os seus volumes de vendas digitais em 20% - facultando o seu próprio canal de vendas, onde a sua comida e a sua marca voltam a estar no centro, e dando o controlo sobre onde os seus pratos são entregues", explica Rui Bento, co-fundador e CEO da Kitch, citado em comunicado.A Kitch foi criada em março de 2020, com a missão de tornar os restaurantes mais digitais. Através de uma subscrição mensal, disponibiliza aos restaurantes uma plataforma única que permite ter um maior controlo das vendas que são feitas através do digital, numa altura em que as entregas ganharam força. Em Portugal, a plataforma da empresa é utilizada por restaurantes como o 100Maneiras, Boa-Bao ou a gelataria Santini, entre outros.