Kitch vai arrancar com operação em Espanha e reforçar equipa em Portugal

Leia Também Kitch arrecada investimento de 3,25 milhões para ajudar restaurantes no mundo digital

A startup portuguesa Kitch vai arrancar com operações no mercado espanhol, com Madrid como ponto inicial desta expansão. A empresa disponibiliza aos restaurantes tecnologia que permite a estes negócios ter uma maior autonomia e controlo das vendas online.Para o arranque da expansão internacional, a empresa anuncia a contratação de cinco pessoas para o mercado espanhol "até ao final de julho", incluindo um general manager e ainda trabalhadores com um perfil ligado ao lançamento de operação. Na nota enviada às redações, a Kitch acrescenta ainda que tem "a intenção de expandir para novas cidades" no mercado espanhol "ao longo dos próximos meses"."As nossas operações em Espanha vão começar por Madrid, mas a verdade é que o mercado espanhol é incrivelmente interessante. Encontramos em Espanha diversas cidades onde a procura dos utilizadores por delivery e take away através de meios digitais é alta, e a procura pelos restaurantes de um maior controlo das suas vendas online também", explica Rui Bento, co-fundador e CEO da Kitch.Além da entrada no mercado espanhol, a Kitch pretende também reforçar a equipa em Portugal. Atualmente com uma equipa de 35 pessoas, a empresa tem atualmente 18 vagas disponíveis. No total, a empresa pretende "alcançar um total de 70 colaboradores entre os dois países", até ao final deste ano.Em maio deste ano a Kitch angariou 3,25 milhões de euros numa ronda de investimento Seed, liderada pela Atlantic Food Labs e com participação da Market One Capital, assim como dos investidores iniciais, a Seedcamp e a Mustard Seed Maze.Através de uma subscrição mensal, a Kitch disponibiliza aos restaurantes uma plataforma única que permite ter um maior controlo das vendas que são feitas através do digital, numa altura em que as entregas ganharam força. A plataforma da empresa é utilizada por restaurantes como o 100Maneiras, Boa-Bao ou a gelataria Santini, entre outros.