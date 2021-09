Startup Kitch chega a novas cidades em Espanha três meses depois da entrada no país

A tecnologia para restaurantes criada pela Kitch vai chegar a mais cidades em Espanha. A plataforma da empresa está disponível no país vizinho desde junho, com Madrid como a cidade escolhida para o arranque da expansão internacional.

Depois da capital, a empresa vai agora chegar a cidades como Barcelona, Valência e Málaga. "O mercado espanhol é incrivelmente interessante, e a procura de serviços de entrega continua a crescer. Na Kitch queremos apoiar os restaurantes espanhóis a servir esta procura crescente e assumir o controlo das suas vendas online, ao mesmo tempo que permitimos que os utilizadores estejam mais perto dos seus restaurantes favoritos", explica Rui Bento, co-fundador e CEO da Kitch.

A Kitch foi criada em março de 2020, com a missão de tornar os restaurantes mais digitais. Através de uma subscrição mensal, a Kitch disponibiliza aos restaurantes uma plataforma única que permite ter um maior controlo das vendas que são feitas através do digital, numa altura em que as entregas ganharam força. Em Portugal, a plataforma da empresa é utilizada por restaurantes como o 100Maneiras, Boa-Bao ou a gelataria Santini, entre outros.

Em maio deste ano a Kitch angariou 3,25 milhões de euros numa ronda de investimento Seed, liderada pela Atlantic Food Labs e com participação da Market One Capital, assim como dos investidores iniciais, a Seedcamp e a Mustard Seed Maze.

Segundo os números disponibilizados pela empresa, a plataforma já ajudou a servir 400 mil refeições nas cidades de Lisboa, Porto e Madrid.