Receitas da Feedzai disparam 125% em relação a 2020

Leia Também Feedzai já é unicórnio após captar 200 milhões

A tecnológica, que desenvolve soluções de combate à fraude nos pagamentos, recentemente desenvolveu o software RiskOps, que permite a gestão do risco através de uma solução de cloud. Em agosto tornou-se a maior rede de inteligência financeira do mundo, com a aquisição da Revelock.



No comunicado, a Feedzai estima que atualmente mais de 20% do dinheiro mundial flua através do seu sistema, com a empresa a garantir a segurança das contas bancárias de uma em cada cinco pessoas.





Leia Também Unicórnio português Feedzai compra plataforma biométrica Revelock

As receitas anuais recorrentes da Feedzai cresceram 125% até ao final de setembro, em comparação com o mesmo período de 2020, indica a tecnológica em comunicado divulgado esta terça-feira, sem no entanto revelar o montante.A empresa portuguesa, que atingiu este ano o estatuto de unicórnio (com uma valorização acima de mil milhões de dólares), justificou os bons resultados com a captação de novos clientes na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia."A Feedzai continua a crescer a um ritmo constante e estamos a conquistar negócios importantes neste setor. As novas parcerias significam que iremos redefinir nos próximos anos a forma como as empresas operacionalizam o risco, com um impacto positivo e duradouro para centenas de milhões de pessoas todos os dias ", afirmou Nuno Sebastião, cofundador e CEO de Feedzai.A tecnológica continua também a apostar em talento, tendo recrutado quatro novos membros para a sua adminitração.