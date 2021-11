Leia Também Anacom aprova relatório final do leilão 5G. Operadores têm dez dias úteis para pagar

A portuguesa Knok, que desenvolveu uma plataforma que permite fazer consultas através de vídeo, recebeu um investimento de 4,4 milhões de euros. O montante foi recebido através de uma ronda que foi coliderada pelo Fundo Nos 5G e pela Triple Point, contando ainda com a participação do Fundo de Inovação Social e do fundo de impacto social e ambiental MSM (Mustard Seed MAZE).A Knok é a segunda startup portuguesa a receber um investimento vindo do Fundo Nos 5G. Este fundo, criado pela operadora de telecomunicações Nos e gerido pela Armilar Venture Partners, tem um capital inicial de dez milhões de euros e está especificamente orientado para investimentos ligados a soluções onde a quinta geração de redes móveis pode ter impacto. De acordo com a nota enviada às redações, este fundo "tem como objetivo investir em soluções tecnológicas inovadoras, abrangendo desde a infraestrutura de rede até aos produtos ou serviços para clientes, privilegiando projetos tecnológicos nas primeiras fases de desenvolvimento."Uma vez que a plataforma da Knok integra ferramentas de apoio à triagem e monitorização remota de pacientes através de inteligência artificial, o 5G poderá ter um papel de relevo nesta área da saúde remota. Além de permitir uma maior velocidade de ligação, o 5G possibilitará uma redução significativa da latência.Jorge Graça, CTO da Nos, indica que "investir na Knok é um importante marco para o Fundo NOS 5G, o único em Portugal constituído para apoiar startups tecnológicas a retirar o máximo partido das potencialidades do 5G"."A saúde é uma das áreas que mais irá beneficiar desta tecnologia, permitindo conectar os melhores especialistas em qualquer parte do mundo com os pacientes, e contribuindo para uma democratização no acesso aos cuidados de saúde. Entusiasma-nos saber que, ao apoiar a Knok no desenvolvimento de soluções que criam valor, conveniência e eficiência para pacientes e médicos, estamos a contribuir para a modernização do setor da saúde e da sociedade", continua o responsável da Nos.Já José Bastos, CEO e co-fundador da Knok, indica que a empresa "entra numa nova fase de desenvolvimento após o fecho desta ronda de investimento." O montante arrecadado nesta ronda contribuirá para "acelerar a expansão nacional e internacional" da solução, com José Bastos a referir que permitirá reforçar a "a presença em Espanha, Brasil e outros países da América Latina e chegando à Índia, Reino Unido e Itália.""No nosso caminho para ser a porta de entrada digital nos cuidados de saúde, a Nos é um parceiro tecnológico fundamental, e estamos muito entusiasmados por poder contar com o seu apoio e know-how em 5G que nos permitirá levar o nosso produto para outro nível, tornando-o cada vez mais diferenciado a nível global", explica o co-fundador da Knok.A startup foi criada em 2015, por José Bastos e por João Magalhães. A plataforma serve mais de dois milhões de pacientes em quatro continentes, permitindo a realização de videoconsultas, recolha de dados de saúde ou ainda marcação de consultas por telefone ou no domicílio.