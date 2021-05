Sonae IM investe na tecnológica neozelandesa Portainer

Leia Também Sonae IM lidera ronda de financiamento de 4 milhões de tecnológica finlandesa

A Sonae IM, o braço de investimento em tecnológicas do grupo Sonae, participou na ronda série A que permitiu à Portainer angariar um investimento de seis milhões de dólares. Esta ronda de investimento na tecnológica da Nova Zelândia contou com a participação da Bessemer Venture Partners, em conjunto com a Sonae IM, e o investidor Movac.A Portainer, lançada em 2017, desenvolveu uma solução que permite a gestão de "containers" - uma unidade de software que contém código para garantir que uma app funciona de forma rápida e segura em diversos ambientes - de um modo mais simples, sem a necessidade de conhecimento de código específico para cada plataforma. A solução, que pode ser utilizada em diversas atividades, é descrita pelos criadores como uma forma de "simplificar um ambiente complexo", tornando-o acessível para uma equipa de TI. Neste momento, a solução desenvolvida pela Portainer conta com 500 mil utilizadores regulares, em 190 países.A ronda de investimento onde a Sonae IM participou surge alguns meses depois da ronda seed em agosto de 2020, quando a empresa levantou 1,2 milhões de dólares de investimento."Este investimento permite-nos reforçar a estratégia de transformar a Portainer de um simples dashboard de gestão numa solução nativa e completa de implementação e gestão de containers", explica Neil Cresswell, co-fundador e CEO da Portainer. "Começámos por acrescentar suporte de Azure ACI, depois acrescentámos Kubernetes, e agora, em 2021 tencionamos dar suporte a um número crescente de plataformas Container-as-a-Service (CaaS), como é o caso da AWS Fargate, Google Cloud-Run, etc.""A Portainer está extremamente focada em disponibilizar o poder dos containers a todos, proporcionando às atuais equipas de IT/Developers, utilizadores individuais, estudantes e quem quiser, as soluções necessárias para gerir containers sem código complicado ou implementações arriscadas", continua o mesmo responsável."Com base na nossa experiência em diversos setores em toda a Europa, estamos cientes do desafio de gerir infraestruturas de cloud num ambiente dinâmico de ciclos de desenvolvimento mais curtos, complexidade crescente e escassez de talento", explica Benjamin Junior, da Sonae IM. "A Portainer chamou a nossa atenção pela sua adoção fácil, implementação leve e excelente experiência de utilização, que têm suportado a sua adoção em massa pela comunidade open source, tal como por empresas líderes de mercado. Com o crescimento de localizações edge e o desenvolvimento acelerado de aplicações IoT cada vez mais complexas, a Portainer oferece uma solução crítica para uma gestão abstrata de containers e foco dos developers no trabalho de desenvolvimento de aplicações."