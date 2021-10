Sonae IM vende israelita CB4 à gigante norte-americana Gap

Somando quatro dezenas de investimentos diretos desde que foi criada, há meia dúzia de anos, tendo já desembolsado cerca de 200 milhões de euros, a Sonae Investment Management (Sonae IM) acaba de anunciar que fez um "exit" (desinvestimento).

O braço de investimento tecnológico saiu do capital da israelita CB4, empresa de desenvolvimento de software de inteligência artificial que melhora em loja a experiência do consumidor, que foi adquirida pela Gap Inc., a maior empresa norte-americana de vestuário.

Não foram divulgados detalhes financeiros sobre esta transação.

"Enquanto investidores, esta operação é muito positiva, pois permite validar a nossa tese de investimento. Vimos potencial na equipa da CB4, na tecnologia disruptiva, e na abordagem inovadora a um problema muito relevante do setor do retalho", afirma Eduardo Piedade, CEO da Sonae IM, em comunicado.

"Acompanhámos de perto uma evolução substancial nos últimos dois anos, e ficamos orgulhosos por ver um dos principais retalhistas do mundo a desejar integrar esta solução no ‘core’ do seu negócio", remata o mesmo gestor.

A Sonae IM tinha participado na ronda de financiamento série B de 16 milhões de dólares (13,8 milhões de euros), em março de 2019, ao lado de nomes de peso a nível mundial, como a Octupus Ventures, a Sequoia Capital e a Pereg Ventures, pelo potencial e impacto da tecnologia nos retalhistas.

A compra da CB4 pela Gap, onde a equipa de mais de 60 pessoas da companhia adquirida será integrada, "surge no âmbito da estratégia da empresa de investir em tecnologia para impulsionar o crescimento e inovação que tenham impacto em todo o seu portefólio de marcas".

A Sonae IM realça que a CB4, "reconhecida pela CB Insights como sendo uma das 100 empresas de tecnologia aplicada ao retalho mais promissoras do mundo, em fevereiro de 2021, tem-se destacado por permitir apoiar novas vendas e garantir a satisfação de mais clientes".

"A inteligência artificial da CB4 ajuda a aumentar as vendas e a melhorar as experiências dos clientes. Ao juntarmo-nos à Gap Inc., estou entusiasmado por ver como a nossa equipa pode ter um impacto ainda mais amplo e profundo à escala global da empresa", enfatiza o CEO da CB4 Yoni Benshaul.

Segundo a informação partilhada pela Sonae IM, o software da CB4 utiliza "machine learning" e algoritmos avançados de inteligência artificial para identificar a elevada procura de produtos específicos nas lojas.

"Quando um produto não consegue vender a níveis de procura previstos, a CB4 envia um alerta sobre o problema ao gestor de loja e sugere formas de o corrigir. Esta solução gera aumentos entre 0,5% e 2% em novas vendas líquidas, melhor experiência do cliente e maior capacidade de encontrar produtos", garante a empresa do universo Sonae.

A Sonae IM surgiu, em 2015, numa discussão no seio do grupo controlado pela família Azevedo sobre áreas de crescimento, sendo que o grupo já tinha experiência em investimentos em empresas de tecnologia.

A Sonae IM, que espera investir nos próximos cinco anos mais do que os cerca de 200 milhões de euros investidos até agora, engloba participações em empresas à escala global, desde as fases iniciais às de crescimento, e em áreas estratégicas de negócio como a cibersegurança, infraestrutura digital e tecnologia aplicada ao retalho.