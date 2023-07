Tecnológica da Maia compra empresa na fronteira México-EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com sede no Tecmaia e escritórios na China, na Alemanha e nos Estados Unidos, a Critical Manufacturing soma este ano já duas aquisições em diferentes continentes. Após ter comprado a malaia Soft Rock, em fevereiro, a fabricante maiata de software acaba de encaixar a mexicana Tech Rewards, uma tecnológica sediada em Tijuana, cidade que faz fronteira com a californiana San Diego.





