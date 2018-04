Telia vende posição no Spotify por 221 milhões de euros em dia de estreia em bolsa

A operadora de telecomunicações sueca colabora com o serviço sueco de streaming desde 2009 e tinha adquirido em 2015 1,4% do Spotify por 115 milhões de dólares (93 milhões de euros).

A Telia informou que vendeu a sua posição a vários investidores institucionais por um montante total de 272 milhões de dólares (221 milhões de euros).

A operação colocaria o valor do Spotify em 19.428 milhões de dólares, ligeiramente abaixo do intervalo entre 20 mil milhões e 25 mil milhões de dólares esperado pelos analistas.

O Spotify pretende colocar esta terça-feira cerca de 5% do seu capital directamente, captando até mil milhões de dólares (820 milhões de euros).

As acções do Spotify oscilaram entre os 90 e os 132,5 dólares entre 1 de Janeiro e 22 de Fevereiro, tendo em conta as vendas privadas de acções comunicadas pela empresa.

A entrada em bolsa do Spotify é uma das operações mais aguardadas pelos investidores, numa altura em que o sector tecnológico nos mercados norte-americanos tem sido fortemente penalizado, com empresas como a Amazon e Facebook entre as mais castigadas.