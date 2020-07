Tiktok pode ser banido do Paquistão

A rede social Tiktok recebeu um "aviso final" da parte do governo paquistanês quanto ao seu conteúdo, ao mesmo tempo que este país decidiu bloquear uma outra aplicação de streaming em direto, a Bigo Live.

O Paquistão lançou o aviso à plataforma Tiktok assinalando um conteúdo que considera "imoral, obsceno e vulgar". O regulador das telecomunicações da nação paquistanesa afirma ter recebido várias queixas acerca da natureza dos vídeos em ambas as aplicações que estão em causa, o Tiktok e o Bigo Live.

A conclusão do regulador é que estas aplicações estão a impactar negativamente "a sociedade em geral e a juventude em particular". Anteriormente, a mesma autoridade já terá alertado as plataformas agora visadas acerca destas preocupações e pedindo que moderassem "a socialização e o conteúdo dentro dos limites legais e morais". Contudo, considerou que a resposta recebida até agora não foi satisfatória.

Neste sentido, o aviso que é agora dirigido ao TikTok apela a que esta aplicação "ponha em prática um mecanismo compreensivo para controlar a obscenidade, vulgaridade e imoralidade" que acusa a plataforma de veicular.

Na segunda metade de 2019, o Tiktok já havia removido 3.728.162 vídeos de utilizadores do Paquistão, tendo sido a app mais descarregada neste território em 2019.

A iniciativa do Paquistão ocorreu depois de a Índia ter banido também a Bigo, o TikTok e 57 outras aplicações que foram desenvolvidas na China, citando preocupações com a cibersegurança.