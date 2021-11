Web Summit com saldo de 59 mil compras e um consumo médio de 10,33 euros

Terminado um dos maiores eventos de tecnologia, chega a hora de fazer contas. Entre 2 e 4 de novembro, o saldo da Web Summit foi de 59 mil compras, com um consumo médio de 10,33 euros. Os dados foram facultados esta sexta-feira pela SIBS, que foi parceira da Web Summit para os pagamentos, promovendo um evento ‘cashless’, ou seja, sem dinheiro físico.





Segundo a entidade gestora do multibanco, foram utilizados cartões de 100 nacionalidades no recinto do Altice Arena. No total, 73,7% dos consumos foram efetuados por estrangeiros e 26,3% por portugueses, tendo o pico das transações sido atingido no dia 2, terça-feira, pelas 13h51.





O Reino Unido encabeçou a lista de consumos realizados por estrangeiros, com 10,5% do total, seguido da Alemanha (7,4%), num pódio que se completou com o Brasil (4,8%).





Depois de a edição anterior ter sido online, a Web Summit regressou, este ano, ao modo presencial. A comparação com 2019 revela uma evolução positiva em todas as frentes, com a SIBS a dar conta de um aumento (de 4,2%) das compras e levantamentos no distrito de Lisboa.



Olhando ao número de operações realizadas por estrangeiros, a subida foi de 18,9% em relação há dois anos, adianta a empresa, em comunicado enviado esta sexta-feira às redações.





Em termos dos setores de atividade mais beneficiados, a empresa indica que os supermercados representaram 31,3% do número de compras. Seguiu-se a restauração, com os gastos em comida e bebida a contribuírem com 23,3% do total de despesas. As gasolineiras surgem em terceiro lugar, com 5% das compras.