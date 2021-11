Twitter confirma saída de Dorsey. Parag Agrawal é novo CEO

Leia Também Jack Dorsey: O homem que quis ser marinheiro está agora ao leme do Twitter

Jack Dorsey deixa de ser CEO do Twitter, rede social que fundou em 2008, mantendo-se, no entanto, no "board" da empresa até à assembleia-geral de acionistas do próximo ano, anunciou esta segunda-feira o Twitter, horas após a CNBC ter avançado a saída de Dorsey Em comunicado, a empresa refere que Dorsey decidiu abandonar a presidência executiva e que o conselho de administração nomeou "por unanimidade" Parag Agrawal, atual CTO desde 2017, para a liderança da empresa. A mudança, acrescenta, tem efeitos imediatos.Adicionalmente, Bret Taylor sucede a Patrick Pichette como "chairman".