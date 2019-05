5G cruza a primeira fronteira com gamers e Vodafone "ao volante"

A tecnologia que vai permitir tornar as redes de carros autónomos, cirurgias à distância e chamadas holográficas uma realidade foi testada, pela primeira vez no mundo, na fronteira entre Portugal e Espanha. E provou as suas valências.

O "Ronaldo" dos jogos online em Portugal está a postos. Instalado numa carrinha, Ricardo "Fox", que é o campeão ibérico de ESports no jogo CS:GO pela equipa da Vodafone Giants, prepara-se para iniciar um jogo diferente no tablet que tem à sua frente. Este não é só mais um jogo: durante um trajeto de nove minutos, o jogador vai atravessar a fronteira entre Portugal e Espanha e testar a capacidade da tecnologia 5G de não interromper a ligação – o que pode ser decisivo para o desfecho.





Esta experiência marca o primeiro teste a nível mundial da tecnologia 5G em roaming. O trajeto começou em Tui, Espanha, e chegou à Quinta do Prazo, em Valença, Portugal, e foi suportado por oito antenas, distribuídas igualmente pelos dois territórios. No caminho, a carrinha passou na ponte sobre o rio Minho que liga Espanha a Portugal e foi na curva que se segue imediatamente que existiram três transições de rede: primeiro da espanhola para a portuguesa, depois um recuo, e finalmente "decidiu-se" por Portugal. Entre estes saltos, nada se passou no ecrã do jogador: a disputa, que desta vez não era CS:GO mas sim de PlayerUnknown's Battlegrounds, não sofreu o mínimo distúrbio. O campeão nacional confirma: não há diferença. Conseguiu competir em igualdade de circunstâncias com aqueles que estavam, a partir de casa, com acesso a fibra ótica.