Segurança no 5G? Governo assume "riscos" e deve seguir Bruxelas

Numa altura em que a chinesa Huawei tem estado debaixo de fogo com acusações de representar uma ameaça à segurança nacional, sobretudo da parte dos Estados Unidos, o Governo português diz que deverá seguir Bruxelas e defende que as medidas não incidam sobre nenhuma empresa em particular.

O secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Alberto Souto de Miranda, admite que "há riscos" associados à crescente conetividade permitida pelas redes de telecomunicações, numa altura em que se prepara a transição para o 5G. Para Souto de Miranda, Portugal "deve alinhar-se pelas melhores práticas europeias".





Depois de ter referido o caso Huawei como emblemático no que toca às preocupações com a segurança das novas redes, Souto de Miranda considerou que o direito fundamental à privacidade é "desafiante" tanto nas relações com a China "como já tinha sido desafiante nas relações com os Estados Unidos".