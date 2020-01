Ângelo Paupério, histórico gestor da Sonae, vai passar a ser o novo "chairman" da Nos, em substituição de Jorge Brito Pereira, um dos visados do Luanda Leaks, informou a operadora em comunicado à CMVM.

A decisão foi tomada esta segunda-feira, após reunião do conselho de administração, segundo a mesma nota.

O atual administrador não executivo da Nos e tabém da Sonae, que é a maior acionista da Nos a par com Isabel dos Santos através da Zopt, passa, assim, a ocupar o cargo que tinha ficado vago na semana passado após a demissão de Jorge Brito Pereira e de outros dois administradores não executivos da operadora ligados ao Luanda Leaks.





A saída destes três responsáveis aconteceu depois de o conselho de administração ter reunido de urgência na passada terça-feira, no dia a seguir à Sonae ter dito que estava a acompanhar "com atenção e preocupação" as notícias do Luanda Leaks, principalmente as "alusões feitas a vários membros não executivos do conselho de administração da Nos".





Antes desta reunião, os órgãos de ética e "governance" da Nos já tinham chamado estes responsáveis para explicar as recentes notícias sobre o envolvimento, com Isabel dos Santos, na alegada transferência de fundos públicos angolanos para o Dubai. As audições tinham sido agendadas precisamente para esta segunda-feira.





Contudo, o caso ganhou novas proporções na quarta-feira, 22 de janeiro, quando a Procuradoria-Geral da República de Angola anunciou que tinha constituído a empresária como arguida, bem como Mário Leite da Silva e Paula Oliveira.





As investigações em causa

Um dos visados no universo Nos do caso Luanda Leaks é Jorge Brito Pereira, o advogado de Isabel dos Santos que segundo a investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas terá ajudado na alegada transferência de cerca de 115 milhões de dólares para uma "offshore" no Dubai: a Matter Business Solutions, a qual, segundo a mesma investigação, seria controlada também pelo advogado. Entretanto, Jorge Brito Pereira anunciou ainda que ia sair da sociedade de advogados Uría Menéndez-Proença de Carvalho e deixar, inclusive, a advocacia e de representar a empresária angolana.





O envolvimento de Brito Pereira na transferência para uma "offshore" no Dubai foi desmentida pelo próprio: "Não tenho, nem nunca tive, qualquer ação nessa sociedade, nunca ocupei qualquer cargo nos órgãos sociais, nunca movimentei qualquer conta bancária e, em suma, nunca tive qualquer intervenção que não a de constituir formalmente a sociedade, com os poderes que me foram conferidos pela sua acionista única, no exercício da minha profissão de advogado". Contactado pelo Negócios para esclarecer se tinha sido contactado por algum acionista para prestar esclarecimentos, Jorge Brito Pereira remeteu para essa nota emitida segunda-feira.





Os nomes de Mário Leite da Silva e Paula Oliveira também são mencionados na investigação por serem do círculo de confiança de Isabel dos Santos.





Paula Oliveira é apontada como uma amiga próxima de Isabel dos Santos e o seu nome também aparece associado à Matter Business Solutions, segundo o consórcio internacional de jornalistas de investigação que teve acesso a mais de 715 mil documentos. A responsável terá assinado documentos relacionados com as alegadas transferências de fundos públicos. Um desses documentos terá sido assinado cinco dias antes de Isabel dos santos sair da presidência da Sonangol, em novembro de 2017, exonerada pelo atual presidente de Angola, João Lourenço.





Já Mário Leite da Silva, o braço-direito de Isabel dos Santos, também pediu a demissão de presidente do Banco de Fomento de Angola no dia posterior à revelação do "Luanda Leaks", a 20 de janeiro.

(notícia atualizada às 17H04 com mais informação)