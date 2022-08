Brasileira Oi regista lucros de 1.461 milhões de reais no primeiro semestre de 2022

4,66%, registou lucros de 1.461 milhões de reais (cerca de 279,7 milhões de euros) no primeiro semestre de 2022. Este valor compara com o prejuízo de 1.899 milhões de reais (cerca de 363,5 milhões de euros) registados no mesmo período do ano anterior.







Apesar de ter fechado o semestre com lucros, a empresa registou um prejuízo de 321 milhões de reais no segundo trimestre, o que a Oi justifica com "um resultado financeiro líquido negativo de 3.139 milhões de reais e uma despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social no valor de 4.722 milhões de reais".

A operadora brasileira Oi, onde a portuguesa Pharol detém uma participação deEste resultado positivo, segundoAs receitas semestrais da operadora brasileira ascenderam aos 7.124 milhões de reais, o que compara com os 8.842 milhões registados no mesmo período de 2021.No primeiro semestre deste ano, os custos e despesas operacionais (OPEX) da operadora brasileira atingiram os 5.545 milhões de reais, menos 13,6% do que no período homólogo.