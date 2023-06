Bruxelas prepara-se para comunicar objeções à fusão da Orange e MásMóvil

As operadoras de telecomunicações propõem a criação de uma "joint-venture" no valor de 18,6 mil milhões de euros.





A Comissão Europeia prepara-se para comunicar uma lista de objeções à fusão entre a francesa Orange e a espanhola MásMóvil, avança a Bloomberg. Segundo o meio de comunicação, o negócio entre as operadoras de telecomunicações em território espanhol poderá cair por terra a menos que as empresas adotem soluções que eliminem os fatores de preocupação.Em abril, a autoridade de concorrência europeia abriu uma "investigação exaustiva" à possível fusão da Orange e da MásMóvil, alegando estar "preocupada" que da operação de concentração resulte um aumento dos preços e uma redução da qualidade dos serviços.Além de identificar as questões que aos olhos da Concorrência são problemáticas, a lista de objeções irá também mencionar possíveis soluções. Este passo é relativamente comum em aquisições complexas, como é o caso, uma vez que a Orange é o segundo maior operador em Espanha e a MásMóvil o quarto.Na sequência da notícia, as ações da Orange passaram a negociar no vermelho, estando a desvalorizar 1,14% para 10,27 euros. Desde o início do ano, a operadora de telecomunicações valorizou 10,57% em bolsa, com a capitalização bolsista a rondar os 27,3 mil milhões de euros.