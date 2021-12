Cadete de Matos: "É muito importante" a revisão das regras das fidelizações nas telecomunicações

O CECE "é para ontem, não temos dúvidas nenhumas de que o país necessita dessa transposição", afirmou João Cadete de Matos, que falava num encontro com jornalistas, em Lisboa.O tema mais mediático, "que é muito importante, é a revisão das regras das fidelizações", ainda por cima "agora que temos condições para ter um mercado mais competitivo", salientou o presidente da entidade reguladora."Temos que criar condições para que os clientes das empresas, se tiverem melhores ofertas, possam mudar", defendeu João Cadete de Matos.Aliás, "fala-se do arrastamento do período do leilão por parte das empresas do mercado", mas "assistimos durante esse período, também, um certo incentivar das campanhas de refidelização", apontou.O tema da revisão da legislação sobre as fidelizações e refidelizações tem sido defendido pela Anacom.Já sobre as frequências 26 GHz, o presidente disse que vai propor uma consulta pública.A aposta vai continuar a ser "fazer uma gestão do espectro que sirva as necessidades do país", pelo que serão analisadas "se há manifestações de interesse nesta matéria", acrescentou.Relativamente aos CTT, o regulador afirmou que estes "têm tido uma remuneração do capital que está prevista na definição do preço e que está alinhada pelas margens de remuneração deste serviço" e "além disso têm tido excedente na exploração da sua atividade todos os anos", pelo que "não é aceitável pela Anacom, nunca foi, o argumento de que a empresa não podia garantir os padrões de qualidade porque não era sustentável financeiramente".Para a Anacom, os CTT devem ser uma empresa lucrativa e remunerar os acionistas, mas ao ter a concessão do serviço postal universal (SPU) tem de prestar o mesmo "com qualidade".