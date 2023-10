Direção da Altice Labs muda de mãos: Paulo Firmeza substitui Alcino Lavrador

Paulo Firmeza vai substituir Alcino Lavrador como novo diretor-geral da Altice Labs, revelou esta segunda-feira a empresa, numa nota enviada ao Negócios. O novo responsável inicia funções a partir de 1 de novembro.A alteração na direção, explica a Altice, "ocorreu por vontade própria" de Alcino Lavrador, que "decidiu adicionar um capítulo diferente, ao seu percurso profissional de grande mérito na área da inovação e da indústria".Paulo Firmeza, que fez grande parte da sua carreia na antiga PT e que desde 2020 era diretor de estratégia de inovação e digital da Altice Labs, irá, assim, tomar as rédeas do negócio de inovação da dona da Meo."É o profissional certo para assumir este grande desafio. Terá a responsabilidade de manter o legado da Altice Labs e do seu diretor-geral e conta com a minha total confiança, tal como a do Alcino Lavrador e da equipa de gestão da nossa empresa", afirmou a CEO da Altice, Ana Figueiredo, numa nota enviada aos colaboradores e a que o Negócios teve acesso.De acordo com a informação divulgada pela Altice, cerca de 80% do negócio da Altice Labs tem origem fora de Portugal, sendo a capacidade instalada global de tecnologia de fibra ótica de 28,8 milhões casas e 10 milhões de routers produzidos.Em junho, no sétimo aniversário do polo de inovação, Ana Figueiredo divulgou que o investimento da Altice Labs em investigação e desenvolvimento no último ano já superava os 80 milhões de euros.