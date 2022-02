É cliente da Vodafone? Empresa lança site para responder a dúvidas sobre ciberataque

A Vodafone lançou um site para concentrar todas as informações e esclarecimentos aos clientes sobre o ciberataque de que foi alvo esta segunda-feira. Neste espaço, constam atualizações sobre a recuperação dos serviços e ainda esclarecimentos sobre algumas dúvidas que tenham surgido, como a questão dos números de telefone, por exemplo.De acordo com a atualização mais recente, partilhada pela operadora por volta das 18:30 desta quarta-feira, a prioridade desse dia passou pela estabilização da rede e a recuperação do serviço de voz fixa, "que tem relevância para todos os clientes, mas em especial para os clientes empresariais".A empresa deu ainda conta de trabalhos para recuperação da rede móvel sobre 4G, que estava a evoluir "favoravelmente" na quarta-feira.Também alguns canais de comunicação com os clientes, como o serviço de apoio a clientes já foram restabelecidos. "No entanto, alertamos para constrangimentos ainda associados e pedimos a compreensão dos clientes face à instabilidade ainda existente neste serviço", alerta a operadora liderada por Mário Vaz. "O restabelecimento dos canais digitais, designadamente através da APP My Vodafone, está a ser outra área de atuação prioritária, com resultados já alcançados, mas ainda sem acessibilidade total".A empresa refere também que, embora o serviço de televisão não tenha sido diretamente impactado pelo ciberataque de segunda-feira, "alguns clientes viram o seu serviço comprometido" esta quarta-feira. Esses constrangimentos devem-se aos "trabalhos em curso e a interligações entre sistemas, estando neste momento em fase final de resolução". A empresa indica que existe "um número já bastante residual de clientes afetados".Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal, classificou o ataque à rede como um "ato terrorista", que deixou a rede inoperacional. Os primeiros trabalhos de recuperação do serviço foram iniciados na madrugada após o ataque ter sido detetado. Os primeiros constrangimentos nos serviços, decorrentes deste incidente de segurança, foram sentidos pelos clientes da operadora por volta das 21 horas de segunda-feira.A operadora tem cerca de quatro milhões de clientes em Portugal.O ataque informático também já foi notificado à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), " ao abrigo do artigo 33° do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados". A operadora esclarece, também através deste site, que a notificação à entidade responsável pela proteção de dados "não é referente a dados pessoais de clientes da Vodafone". Mais uma vez, a empresa refere que, até ao momento, "não existem indícios de que os dados pessoais dos clientes tenham sido comprometidos".A Vodafone também notificou à Anacom, o regulador das comunicações, este ataque, tendo em conta o regulamento que obriga os operadores a partilhar indisponibilidades de rede ou outros incidentes com o regulador.