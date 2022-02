Serviço de voz da Vodafone a “ganhar estabilidade”. Reposição de dados 4G a evoluir “favoravelmente”

A Vodafone Portugal continua os trabalhos para reposição dos serviços afetados pelo ataque à rede de que foi alvo. Na mais recente nota de atualização, partilhada na tarde desta quarta-feira, a empresa indica que "a prioridade do dia tem sido a estabilização da sua rede e a recuperação do serviço de voz fixa, que tem relevância para todos os clientes, mas em especial para os clientes empresariais".E, de acordo com esta nota, "desde a hora de almoço" que a operadora iniciou "de forma gradual o restabelecimento deste serviço, o qual tem vindo sustentadamente a ganhar estabilidade".Também alguns canais de comunicação com os clientes, como o serviço de apoio a clientes já foram restabelecidos. "No entanto, alertamos para constrangimentos ainda associados e pedimos a compreensão dos clientes face à instabilidade ainda existente neste serviço", alerta a operadora liderada por Mário Vaz. "O restabelecimento dos canais digitais, designadamente através da APP My Vodafone, está a ser outra área de atuação prioritária, com resultados já alcançados mas ainda sem acessibilidade total".Também o processo de sustentabilidade da prestação do serviço de dados móveis sobre a rede 4G tem estado a ser reposto, com a empresa a indicar que "tem estado a evoluir favoravelmente".A empresa refere também que, embora o serviço de televisão não tenha sido diretamente impactado pelo ciberataque de segunda-feira, "alguns clientes viram o seu serviço comprometido" esta quarta-feira. Esses constrangimentos devem-se aos "trabalhos em curso e a interligações entre sistemas, estando neste momento em fase final de resolução". A empresa indica que existe "um número já bastante residual de clientes afetados".A Vodafone Portugal foi alvo de um ataque informático que deixou a rede da operadora inoperacional desde as 21 horas de segunda-feira, dia 7 de fevereiro.