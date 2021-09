Escola do Norte com nome de navegador é a primeira a ter 5G em Portugal

Numa altura em que a "novela" do leilão de 5G já leva mais de oito meses, a quinta geração de comunicações móveis vai chegando aqui e ali...

Esta terça-feira, 28 de setembro, a Nos apresentou a "Primeira Escola 5G" do país. Trata-se da Secundária João Gonçalves Zarco, em Matosinhos, que é reconhecida e tem sido premiada internacionalmente pelo seu caminho de inovação.

Leia Também 5G: Vodafone Portugal interpõe providência cautelar contra entrada em vigor de novas regras

Esta escola "está agora dotada da mais avançada rede de comunicações móveis, para que toda a comunidade escolar possa, desde já, começar a tirar partido da tecnologia que promete revolucionar todos os setores críticos da sociedade", enfatiza a Nos, em comunicado.

Leia Também 5G: Novas regras para acelerar o leilão entram hoje em vigor

Com recurso a uma solução de Realidade Virtual sobre 5G, os alunos da turma de Ciências e Tecnologias do 12º ano fizeram uma visita de estudo virtual ao Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva, em Lisboa, situado a mais de 300 quilómetros escola.

"Nesta experiência puderam visitar e interagir, de forma imersiva e quase real, com os conteúdos da exposição da Sala Explora do Pavilhão do Conhecimento, através de um robot equipado com uma câmara 360º, controlado remotamente pelos alunos", relata a Nos.

A operadora da Sonae realça que "desde 2019 que Matosinhos é um laboratório vivo de inovação, para o qual a Nos tem contribuído ativamente, através do desenvolvimento de projetos ligados às cidades inteligentes", tendo formalizado o compromisso de, em conjunto com a Ericsson - parceiro tecnológico da Nos para a implementação da rede 5G em Matosinhos -, desenvolver projetos educativos assentes em 5G.

"O objetivo é permitir que a Escola João Gonçalves Zarco comece, desde já, a tirar o máximo partido desta tecnologia, disponibilizando aos alunos e professores novos e disruptivos métodos de ensino e aquisição de conhecimento", frisa a mesma operadora.

"O 5G abre perspetivas para transformações nunca antes vistas nos modelos de ensino atuais, potenciando estimulantes experiências de aprendizagem e reduzindo barreiras geográficas e sociais. A colaboração com a Escola Secundária João Gonçalves Zarco e com a Ericsson vai permitir-nos trabalhar, desde já, na real aplicação desta tecnologia em contexto escolar, reforçando o compromisso firme da Nos em capacitar gerações presentes e futuras para os novos paradigmas da sociedade digital e do mundo de trabalho", afirma Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da Nos.