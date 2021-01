Leilão do 5G atinge 74,5 milhões no quarto dia

O quarto dia de licitação do leilão do 5G, com faixas reservadas para novos entrantes, decorreu esta terça-feira. E segundo os dados divulgados pela entidade reguladora (Anacom) houve novamente mais seis rondas com o preço de cada lote da faixa dos 1800 Mhz a aumentar de 12,4 milhões de euros para 14,84 milhões de euros. Os lotes ainda





O valor destes três lotes - da faixa dos 1800 Mhz e que ainda estão a concurso, não tendo sido atribuídos - tem aumentado em cada dia do leilão, estando agora com um preço total de 44,5 milhões de euros, prevendo-se novas licitações nos próximos dias. O valor base de cada lote desta faixa era de 6,4 milhões de euros.





A outra frequência a concurso (de 900 MHz), com apenas um lote, continua com o preço de reserva de 30 milhões de euros. Apesar de já ter várias rondas para a atribuição deste lote, o valor base mantém-se desde o inicio do leilão, a 22 de dezembro.





A identidade dos novos entrantes que estão a concorrer por estes lotes ainda não é conhecida.