Primeira fase do leilão 5G termina com encaixe superior a 84 milhões

A primeira fase de licitação do leilão para as frequências do 5G, reservada para novos "players" terminou esta segunda-feira e gerou um encaixe para o Estado de mais de 84 milhões de euros.





"Terminou a 11 de janeiro de 2021 a fase de licitação para novos entrantes do leilão para a atribuição de direitos de utilização de frequências nas faixas dos 900 MHz e 1800 MHz, após 44 rondas. No oitavo e último dia de licitações tiveram lugar 2 rondas", detalha a Anacom no seu site. Os nomes dos vencedores não são conhecidos.





A concurso estavam quatro lotes: um da faixa dos 900 MHZ e três lotes das faixas dos 1800 MHz. Estes últimos geraram bastante competitividade, tendo mais que quadruplicado o preço face ao valor base de 4 milhões de euros. Cada lote foi arrematado por 18 milhões de euros, ou seja, mais de 54 milhões no total.





No caso da faixa dos 900 MHz, manteve-se o preço de reserva fixado em 30 milhões de euros que somando aos 54 milhões dos outros três lotes contribuirão para um encaixe de 84 milhões de euros.





O preço final do encaixe do Estado com estes leilões, que além do serviço móvel em 5G também pretende aumentar a cobertura das atuais redes 4G, vai depender de todos os lotes serem atribuídos ou não, bem como se são comprados pelo preço base. Mas as estimativas da Anacom apontam para receitas de pelo menos 237,9 milhões de euros. Um valor que, tendo em conta a competitividade que está a haver, poderá ser superior.





Agora, nos próximo dias, vai arrancar a segunda etapa para os atuais operadores (Meo, Nos e Vodafone). A data em concreto não é conhecida.