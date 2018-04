Miguel Almeida: "Vamos ter de reagir para combater um ganho ilegítimo" se a Altice comprar TVI

O presidente da Nos, que está a ser ouvido no Parlamento sobre a intenção de compra da Media Capital pela Altice, garantiu que a empresa também combaterá em tribunal se a operação for aprovada.

Para a Nos a posição da ERC é também vinculativa, pelo que a compra da Media Capital pela TVI não devia estar já a ser analisada pela Autoridade da Concorrência.

A Vodafone já anunciou que irá avançar com uma acção principal para fazer valer a sua posição e avançou com uma providência cautelar para suspender a análise da AdC. Miguel Almeida, embora dizendo que subscreve a substância da acção da Vodafone, admitiu também recorrer ao Tribunal mas "no momento certo".