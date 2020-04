Nos vende negócio internacional de voz e dados à francesa Tofane

A Nos anunciou que vendeu a área de rotas de tráfego internacional à iBASIS, empresa do grupo francês Tofane que em 2018 já tinha adquirido esta área de negócio à dona do Meo. Estes "serviços grossistas de trânsito internacional de voz e SMS" eram assegurados pela Nos International Carrier Services, explica a empresa em comunicado enviado à CMVM.





A operadora liderada por Miguel Almeida não detalha o valor da alienação, referindo apenas que o acordo com a francesa prevê "a transmissão à iBasis" das ações representativas da totalidade" da Nos International Carrier Services.





O objetivo desta venda, que ainda está sujeita à autorização por parte da Autoridade da Concorrência, passa por "otimizar a respetiva estrutura de custos relativa à terminação do seu tráfego de Voz e SMS em destinos internacionais, ao mesmo tempo que reforça a sua dedicação à sua atividade central".





No comunicado enviado à CMVM a operadora detalha ainda que a atividade de rotas de tráfego internacional registou, no ano de 2019, um volume de negócios de cerca de 141 milhões de euros. E gerou um contributo para o EBITDA do grupo de 1,1 milhões de euros.





Em março de 2018 a Altice anunciou que ia vender o negócio de voz internacional, incluindo a unidade portuguesa à Tofane Global, uma empresa com sede em Paris especializada no transporte internacional de telecomunicações. Os valores envolvidos também não foram comunicados.