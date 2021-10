"Nunca me senti ofendido por nenhum membro do Governo", diz líder da Anacom

João Cadete de Matos, que lidera o regulador das comunicações em Portugal, que foi alvo de críticas por parte do primeiro-ministro devido ao leilão do 5G, afirma que não se sentiu ofendido ou ponderou demitir-se do cargo que ocupa nesta entidade."Não fiz até hoje comentários à afirmações de qualquer membro do Governo. O que digo e repito é que ao longo do processo, as reuniões e contactos que houve com o Governo, sobretudo com ministro da pasta do setor [Pedro Nuno Santos], os contactos foram sempre exemplares do ponto de vista do respeito e independência da Anacom."Questionado em conferência de imprensa sobre as declarações de António Costa, feitas na semana passada, Cadete de Matos destaca o "foco" na missão. "Nunca me senti ofendido por nenhuma declaração de um membro do Governo. Nunca ponderei demitir-me."O primeiro-ministro afirmou que o modelo de leilão para a quinta geração de comunicações móveis (5G) "inventado pela Anacom" é o "pior possível", razão pela qual está a provocar um "atraso imenso" ao desenvolvimento da rede em Portugal."Estamos todos de acordo que o modelo de leilão que a Anacom inventou é, obviamente, o pior modelo de leilão possível. Nunca mais termina e está a provocar um atraso imenso ao desenvolvimento do 5G em Portugal", afirmou António Costa, na semana passada, na Assembleia da República.O leilão do 5G chegou ao fim uma semana depois. João Cadete de Matos refere que o término do leilão é uma questão a que "só cada uma das empresas poderá responder." "Tínhamos a certeza absoluta de que leilão teria de terminar, a não ser que as empresas tivessem um poço sem fundo que lhes permitisse investir muito mais.""Estávamos preparados para que leilão pudesse durar mais algumas semanas", garantiu o líder do regulador das comunicações.