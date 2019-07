Patrick Drahi garante que há interesse na fibra da Meo

O dono da Altice assegurou que estão em negociações avançadas com alguns grupos “dois dos lados do Atlântico” interessados em comprar a rede de fibra da Meo.

A venda da rede de fibra ótica da Altice Portugal não caiu por terra. A garantia foi dada por Patrick Drahi, fundador e presidente da Altice, numa conferência telefónica com analistas no âmbito dos resultados do segundo trimestre.





"Posso confirmar que estamos na parte final das negociações com grupos dos dois lados do Atlântico", revelou o responsável, sem avançar com mais pormenores.