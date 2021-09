Quase 80% das famílias portuguesas já têm telecomunicações de alta velocidade

No final do primeiro semestre de 2021, cerca de 78,1% das famílias portuguesas dispunham de subscrições de serviços de telecomunicações de alta velocidade em casa, indica um relatório divulgado esta manhã pela Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM). Oito em cada dez novos clientes contrataram um serviço suportado em redes de fibra ótica.



Lisboa lidera, com uma taxa de penetração 93%, seguida pelos Açores (89,1%), Madeira (87,2%) e Algarve (79,3%). Todas estas regiões registam cotas acima da média nacional. Já o Norte (74,8%), Centro (68,1%), e Alentejo (57,9%) têm percentagens mais baixas, mas registaram um crescimento superior.



O número de clientes residenciais com serviços de cabo ou fibra atingiu os 3,2 milhões, mais 9,3% do que no mesmo período do ano anterior. Estima-se que cerca de 5,8 milhões de alojamentos estavam cablados com uma rede de alta velocidade, o que representa uma subida de 5,3% em relação ao período homólogo.



A cobertura das redes de alta velocidade foi de 90,6%, mais 4,3 pontos percentuais do que no final do primeiro semestre de 2020. A fibra já chega a 87,6% do território nacional, estando a crescer a um ritmo médio anual de 8,7%





O número de alojamentos cablados com acessos de alta velocidade suportados em redes de televisão por cabo aumentou 0,1% face ao semestre homólogo, totalizando 3,7 milhões. A cobertura deste tipo de redes era de 57,5%.