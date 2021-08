Tráfego de Internet móvel em Portugal subiu quase 25% até junho

Leia Também Telecomunicações em Portugal ficaram 1,9% mais caras este ano

Com o país em processo de desconfinamento, os números sobre a utilização de serviços móveis no primeiro semestre, divulgados esta terça-feira pela Anacom, refletem já um aumento do uso da Internet móvel e também do tráfego de voz móvel.O número de assinantes que efetivamente usam serviços móveis cresceu 3,4% no semestre (mais 414 mil) face aos dados de há um ano. De acordo com a Anacom, este é o maior crescimento registado desde que a recolha deste indicador arrancou, em 2010. No total, os cartões ativos com utilização efetiva cresceram para 12,5 milhões na primeira metade do ano."Este aumento é explicado pela evolução dos planos pós-pagos e híbridos (+5,7% nos últimos 12 meses), que representam 62,9% do total de acessos, e estará associado ao gradual levantamento das limitações de circulação iniciado na segunda quinzena de março", aponta a nota da Anacom. Enquanto os planos pós-pagos e híbridos crescem, os planos pré-pagos conitnuam a trajetória de decréscimo iniciada em 2012.Na comparação com o período homólogo de 2020, o tráfego de Internet móvel aumentou 24,6%, "explicado pelo aumento do número de utilizadores e, em maior medida, pelo aumento da intensidade de utilização do serviço", refere o regulador das comunicações. Em média, o tráfego mensal por utilizador atingiu os 5,5 GB, uma subida de 23,7% face há um ano.O tráfego médio mensal gerado por PC/tablet/pen/router também continuou a subir, registando um crescimento de 27,6%, para os 25,8 GB.O número de utilizadores efetivos do serviço móvel de acesso à Internet fixou-se em 8 milhões, mais 2% contra os números de há um ano. "Este valor corresponde a uma penetração de cerca de 78 por 100 habitantes, mais 1,5 pontos percentuais do que no 1.º semestre de 2020", aponta a Anacom. O regulador justifica este aumento com um "maior número de utilizadores do serviço de acesso à Internet através do telemóvel (+1,3%) e de PC/tablet/pen/router (+11,9%). Neste último caso, trata-se do maior crescimento homólogo registado desde 2010, o qual poderá estar associado ao Programa Escola Digital (lançado em setembro de 2020), ao gradual desconfinamento e ao início do verão."Na primeira metade do ano, a penetração do serviço móvel ascendeu a 170,5 por 100 habitantes. Já a penetração de acessos móveis comercializados em pacote com serviços fixos foi de 48,1 por 100 habitantes.Os dados da Anacom avançam as quotas por prestador nos acessos móveis. A Meo é o prestador com maior quota de acessos móveis ativos com utilização efetiva (40,4%), seguido pela Vodafone (29,8%) e pela Nos (26,7%). A Nowo detém uma quota menos expressiva, nos 1,8%.Já no tráfego de Internet em banda larga móvel a Nos lidera, com 45,4%, seguida pela Meo e Vodafone, com 27,4% e 26,7%, respetivamente.A Anacom traça uma relação entre o aumento do tráfego de voz móvel em minutos, que cresceu 7% face ao período homólogo de 2020, com a pandemia. "Estima-se que, caso esta não tivesse ocorrido, o tráfego médio de voz móvel por acesso, teria aumentado 4,6% neste semestre face a igual período de 2020."O regulador das comunicações acrescenta que é ainda estimado que, "o efeito da pandemia durante os cinco trimestres em que se registou foi, em média, de mais 11,8% por trimestre". Além disso, a covid-19 terá também influenciado o tráfego com destino a redes internacionais, que diminuiu 12,6%.