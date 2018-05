No quarto trimestre, indica ainda a empresa liderada por Mário Vaz (na foto), o aumento das receitas de serviços foi de 3,1% para 232 milhões de euros - elevando aos 246 milhões, mais 3%, as receitas totais.



A Vodafone Portugal justifica estes crescimentos pelo "forte dinamismo do serviço fixo", cuja base de clientes atingiu os 657 mil, mais 11,3% que há um ano.



"A Vodafone Portugal encerra o ano fiscal de 2017-18 completando um crescimento de 10 trimestres consecutivos do principal indicador de negócio", realça Mário Vaz, citado no comunicado.



Os clientes móveis totalizavam, no final de Março, os 4,6 milhões, uma redução face a Março de 2017. Mas a empresa salienta que os clientes 4G estão a aumentar, totalizando 1,7 milhões.

A Vodafone Portugal atingiu os mil milhões de euros em receitas totais no ano fiscal 2017/18 que terminou a 31 de Março deste ano, indicou a empresa em comunicado.Os mil milhões resultam de um crescimento de 3,3%, face aos 985 milhões de euros que tinha conseguido no exercício anterior.Destes mil milhões, 950 milhões foram receitas de serviços (não inclui equipamentos), em resultado do crescimento de 4,6% face ao ano anterior.