CEO da Vodafone abandona cargo em Outubro

O presidente executivo da Vodafone, Vittorio Colao (na foto), vai deixar o cargo que ocupa há 10 anos na operadora de telecomunicações já em Outubro. O CEO vai ser substituído por Nick Read, director financeiro da empresa desde 2014, de acordo com a Reuters.





Nick Read é visto há muito como o provável sucessor de Colao, devido ao seu papel na condução das operações da Vodafone no Reino Unido, assim como na região de África, Médio Oriente e Ásia-Pacífico.





O futuro CEO do grupo ingressou na Vodafone em 2001, tendo ocupado diversos cargos, incluindo participações nos conselhos de administração.





Na semana passada, o líder da operadora, Vittorio Colao, levou a cabo um negócio no valor de 18,4 mil milhões de dólares pela aquisição das unidades alemãs e do leste europeu da norte-americana Liberty Global. Um negócio que representa o culminar de anos de negociações e uma aposta da Vodafone no reforço da actividade na Europa.





"[Vittorio Colao] tem sido um líder exemplar e um visionário estratégico que supervisionou uma transformação radical na Vodafone", afirmou Gerard Kleisterlee, charmain da Vodafone, citado na Reuters.