O investidor brasileiro Nelson Tanure voltou a reforçar posição na Pharol. Segundo foi comunicado esta segunda-feira, 25 de março, no decurso da última semana o investidor brasileiro passou de uma posição de 6,31% para um total de 7,06%, depois de "um conjunto de operações ocorridas no mês de março de 2019, a última das quais em 21 de março de 2019", informa em comunicado Esta posição é atribuída à Blackhill, que é de Nelson Tanure.Isto acontece na proximidade da assembleia-geral da Pharol, marcada para 29 de março. Aliás, as participações que os acionistas detinham no final da semana passada é que contam para a participação e votação nessa assembleia.Nesta reunião de acionistas chegou a estar prevista a discussão da destituição e nomeação de alguns novos elementos para o conselho de administração, pontos que entretanto foram retirados pelo acionista que tinha pedido a sua inclusão, a High Bridge.Nelson Tanure tem negado ser acionista ou parte da High Bridge, embora tenha assumido ao Negócios boas relações e até parcerias anteriores com a empresa.