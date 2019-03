Investidor brasileiro Nelson Tanure volta a reforçar na Pharol

A Pharol anunciou esta terça-feira, 12 de março, várias movimentações na sua estrutura acionista, com dois reforços e uma redução de participação.

A Blackhill Holding Limited, do empresário brasileiro Nelson Tanure, subiu a sua posição de 4,83% para 6,31% do capital.

Tanure continua assim a reforçar no capital da empresa portuguesa. Esta posição próxima de 5% foi obtida no início deste ano. O investidor brasileiro que até agora travara no Brasil uma guerra contra a administração da Oi, assumiu uma posição direta na Pharol a 10 de janeiro, antes de conhecido o acordo da Pharol com a operadora brasileira.

Nelson Tanure é também acionista da Oi e tem sido um dos opositores ao plano de recuperação da operadora brasileira. Nessa frente foi, até agora, um dos aliados da Pharol, já que ambos estavam contra esse processo que levou à diluição da posição dos antigos acionistas e deu um maior poder aos credores.



Além do reforço da empresa de Tanure, a High Bridge Unipessoal reforçou na empresa portuguesa de 6,17% para 9,99%. Tanure sempre negou ser o dono ou estar ligado a este fundo norte-americano.

Se a Blackhill Holding Limited e a High Bridge Unipessoal reforçaram na Pharol, outro acionista de referência reduziu a sua posição. A Adar Capital Partners Ltd detinha 10,285% e passou a controlar apenas 4,800%.