Denise dos Passos Ramos, que trabalhou em empresas de Tanure, e Carlos Bulhões Pereira, que chegou a ser advogado de Tanure, e de Ronaldo Carvalho da Silva. Inicialmente também tinha proposto a entrada do português João Pisco de Castro, da Visabeira, que, no entanto, pediu que o seu nome fosse retirado, já que fazendo parte do conselho fiscal não poderia acumular com a administração.

Ao Negócios, fonte oficial do investidor brasileiro explicou que "o sr. Tanure tem antigas parcerias, laços de amizade, sucesso em investimentos com a High Bridge, o que não é sinónimo de propriedade". E garantiu que Denise Passos Ramos, Carlos Eduardo Bulhões e Ronaldo Carvalho da Silva – propostos para integrar a administração da Pharol – "não trabalham com o sr. Nelson Tanure", remetendo para os respetivos currículos.



A assembleia-geral de 29 de março da Pharol já não vai discutir as propostas da High Bridge para destituir alguns dos atuais administradores e colocar homens que têm ligações a Tanure.Segundo a nova convocatória publicada esta sexta-feira, 22 de março, foram retirados três pontos à ordem de trabalhos. Segundo esse comunicado, tal acontece por "requerimento apresentado pela acionista High Bridge, detentora de 89.551.746 ações, correspondentes a 9,99% do capital social da Pharol, são retirados os pontos 5, 6 e 7 da ordem de trabalhos da assembleia geral anual da sociedade, cuja inclusão havia sido requerida pela mesma acionista". Os pontos foram vistos como um golpe de estado na Pharol , já que se pedia a destituição dos administradores Maria do Rosário Pinto Correia, Maria Leonor Modesto, Pedro Morais Leitão e Jorge Cardoso (este último representante do Novo Banco). Para os seus lugares propunha-se a nomeação deO mesmo acionista ainda propôs a redução do número de membros da administração de 11 para nove elementos, o que levaria, ainda, a destituir Bryan Schapira (representante da Adar, empresa que diminuiu a sua posição na Pharol), e de Aristóteles Drummond.Tal como o Negócios avançou estas ligações a Tanure estavam a ser verificadas, embora o empresário brasileiro negasse ligação direta à High Bridge.No entanto, também como o Negócios noticiou esperava-se uma clarificação do caso até à assembleia-geral. Ela veio sob a forma de retirada dos pontos polémicos da assembleia-geral, a que a High Bridge se viu obrigada.(Notícia atualizada às 19:40 com mais informações)