Tobias Martínez demite-se do cargo de CEO da Cellnex

Na sequência da notícia da demissão, as ações da Cellnex abriram no vermelho, tendo chegado a cair 3,01% para os 31,62 euros. Neste momento, seguem a desvalorizar 1,23% para os 32,30 euros.Numa entrevista ao Negócios, esta terça-feira, o CEO da Cellnex Portugal, Nuno Carvalhosa, confirmou que os próximos dois anos serão de pausa nas aquisições . A nível global, a empresa já investiu cerca de 40 mil milhões de euros, dos quais dois mil milhões em território português.

O CEO da Cellnex, Tobias Martínez, apresentou a demissão, após oito anos à frente da liderança da empresa espanhola, revelou esta quarta-feira a operadora de infraestruturas de telecomunicações.Martínez cessará funções após a próxima reunião geral de acionistas, que está marcada para junho deste ano. De acordo com os meios de comunicações espanhóis, cessará funções a 3 de junho."O conselho de administração reconhece a demissão como CEO e já começou o processo para tratar da sua sucessão. A Cellnex tem uma excelente equipa que irá continuar a gerir o negócio e ajudar a assegurar uma fase de transição ordeira", garante a empresa em comunicado.A decisão de Tobias Martínez, cujo contrato terminava no final de 2024, surge após a empresa ter anunciado uma mudança de estratégia, após anos marcados por um forte crescimento através de aquisições. Em novembro, a Cellnex disse que é altura de se focar na amortização de dívida.Sobre as razões que levaram à decisão, Tobias Martinez sublinha que "atual contexto económico e financeiro exigem que seja aberto um novo capítulo na história da Cellnex"."Uma nova fase que se baseia em maximizar o crescimento orgânico, consolidar o projeto industrial nos países onde hoje operamos e focar na gestão do balanço para alcançar o objetivo de 'investment grade'", acrescentou.