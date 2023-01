Vodafone com falhas no serviço de televisão

A Vodafone está com falhas no serviço de televisão, de acordo com fonte oficial da Vodafone Portugal. Também a Meo e a Nos estão sinalizadas como existindo "potenciais problemas".

Vodafone com falhas no serviço de televisão









