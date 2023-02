Vodafone Portugal fatura mais 5,8% no terceiro trimestre fiscal

Leia Também Vodafone com falhas no serviço de televisão durante a manhã

A Vodafone Portugal faturou 315 milhões de euros entre outubro e dezembro, que corresponde ao terceiro trimestre fiscal da operadora de telecomunicações. Este valor representa um crescimento de 5,8% das receitas totais face ao mesmo período do ano anterior, refere a empresa numa nota enviada ao Negócios.Trata-se do menor crescimento dos três trimestres, uma vez que no primeiro trimestre as receitas totais cresceram 6,2% e no segundo 6%.Já no que diz respeito às receitas de serviço da Vodafone Portugal, o aumento foi de 3,7% para 280 milhões de euros, superando os 270 milhões de euros registados no mesmo trimestre de 2021.



O número de clientes do serviço fixo aumentou 6,3% para os 919 mil no serviço de banda larga fixa, enquanto a base de clientes do serviço televisivo chegou aos 846 mil, destaca a operadora, apontando que, em ambos os casos, o aumento foi de 6,3%. "Por outro lado, o serviço móvel registou uma variação positiva de 0,4%, compreendendo 4,7 milhões de clientes em Portugal", acrescenta a mesma nota.



A empresa destaca ainda que a rede FTTH (fibra ótica) de última geração alcançava 4,4 milhões de lares e empresas, o que representa um aumento de 6,5% em termos homólogos, sendo estas através da sua rede própria ou das parcerias estratégicas existentes.

Leia Também Aumentos nas comunicações podem pesar mais de 80 euros no orçamento das famílias

"À semelhança dos trimestres anteriores, este período voltou a refletir o atual contexto macroeconómico e geopolítico, marcado pelos desafios resultantes do expressivo aumento de custos, em particular os de energia, dos quais somos consumidores intensivos pela dimensão e complexidade das redes e sistemas que suportam os serviços disponibilizados aos nossos clientes", detalha a empresa, acrescentando que num momento em que continua a implementação do 5G, este contexto acrescenta desafios extra à operação.



"Conscientes da importância social e económica que os nossos serviços têm para todas as famílias, empresas e instituições, disponibilizamos igualmente um conjunto de soluções/sugestões para clientes que se encontrem numa situação de especial vulnerabilidade económica", acrescenta a nota.



Os preços dos pacotes da Vodafone vão ser alvo de aumentos a partir de 1 de março, uma decisão que a operadora classifica como "inevitável".