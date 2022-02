Vodafone está a repor serviços da rede 4G

Leia Também PJ está a investigar ataque informático à Vodafone

Depois da reposição do serviço de voz 2G, SMS, televisão e dados móveis, a Vodafone está agora a restabelecer "os serviços base de dados móveis sobre a sua rede 4G". Em comunicado, a operadora alvo de um ataque informático adianta que está em curso "uma intensa e exigente operação de reposição".Esta tarde, Mário Vaz, o CEO da Vodafone Portugal, revelou que os serviços de roaming, rede fixa, e redes de dados (nomeadamente rede 4G/5G, serviços fixos de voz, televisão, SMS e serviços de atendimento voz/digital) tinham sido afetados e ainda estavam com dificuldades.Sobre o restabelecimento da rede 4G, a Vodafone adianta que "este arranque está de momento condicionado a zonas restritas do país, estando gradualmente a ser expandido para o maior número possível de clientes". "O serviço está igualmente sujeito a algumas limitações, nomeadamente no que respeita à velocidade máxima permitida de forma a garantir uma melhor monitorização da utilização da rede, bem como uma distribuição mais equitativa e sustentável da capacidade disponibilizada", lê-se na nota de imprensa."Trata-se de mais uma etapa que faz parte do complexo percurso que temos vindo a percorrer e cujo esforço tem sido atenuado pelas muitas manifestações de solidariedade e compreensão que nos têm feito chegar", adianta a operadora.Além dos clientes, também os bombeiros e o INEM foram afetados pelo ataque informático, bem como a rede mulibanco, o IPMA e a EMEL.