Air France assegura continuar "muito interessada" na TAP

As intenções do Governo liderado por António Costa - que apresentou demissão no seguimento da investigação aos negócios de lítio e hidrogénio que levou à constituição de João Galamba como um dos arguidos - passavam por ter o caderno de encargos da venda de pelo menos 51% da TAP até ao final do ano e a operação concluída até ao primeiro semestre de 2024.



A IAG, dona da Iberia, prefere não fazer comentários detalhados, estando a aguardar "o desenvolvimento dos acontecimentos", reforçou fonte oficial.Como o antigo ministro das Infraestruturas, João Galamba, confirmou na semana passada, a venda da TAP terá de ser decidida pelo próximo Governo "A privatização está em curso, há um decreto-lei feito. Mas sendo um Governo de gestão, não poderá concluir o processo", disse no Parlamento na passada sexta-feira. Porém, "deixaremos trabalho feito para o futuro Governo decidir sobre a matéria", acrescentou João Galamba que esta segunda-feira apresentou a demissão . Como hoje foi noticiado, o primeiro-ministro vai assumir a pasta das Infraestruturas até o nono Governo tomar posse.(Notícia atualizada às 15h55)