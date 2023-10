Air France e IAG com lucros recorde no verão

Tal como a TAP, as duas companhias aéreas registaram lucros recorde devido à forte procura e aumento do preço de bilhetes. A Air France e a IAG garantem que o conflito no Médio Oriente não está a ter impacto nas reservas, mas estão conscientes que a situação pode ter alguns impactos.

