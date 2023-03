Alexandra Reis enviou um email a Pedro Nuno Santos a 29 de dezembro de 2021 a colocar o seu lugar à disposição, antes de ter negociado a sua saída da TAP. Face a estes novos dados, que chegaram esta quarta-feira ao Parlamento no âmbito da documentação pedida para a Comissão Parlamentar de Inquérito, o PSD avançou com um requerimento para uma audição de caráter urgente e prioritário à ainda CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener.

De acordo com as informações recolhidas pelo Negócios, o email foi enviado não só a Pedro Nuno Santos, na altura ministro das Infraestruturas, mas também a Hugo Mendes, antigo secretário de Estado das Infraestruturas, e a Miguel Cruz, ex-secretário de Estado do Tesouro. Nenhum dos responsáveis, quer das Infraestruturas quer das Finanças, terá respondido à antiga administradora da TAP. Segundo as conclusões do relatório da Inspeção-Geral das Finanças (IGF), a CEO da TAP pediu a substituição de Alexandra Reis poucos dias depois, a 4 de janeiro, através de uma reunião via Teams com o antigo ministro das Infraestruturas.

Segundo as mesmas fontes, no email endereçado a Pedro Nuno Santos a gestora sustentava uma eventual renúncia ao cargo de administradora com as alterações acionistas que tinham decorrido com a saída do capital da TAP da sociedade controlada por Humberto Pedrosa (HPGB). Tendo sido proposta pela HPGB como membro do conselho de administração (CA) da TAP SGPS e, consequentemente, pela República Portuguesa, através da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, como membro do CA da TAP SA, Alexandra Reis decidiu colocar à disposição os respectivos cargos. Uma situação que não implicaria necessariamente a saída gestora da TAP. Caso tivessem optado por aceitar a renúncia dos cargos de administradora, Alexandra Reis poderia ter permanecido na empresa com outras funções.

Para o PSD, face à informação recebida pela Comissão de Inquérito dan TAP, "em que fica claro que o ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos recebeu um email, a 29 de dezembro de 2021, em que Alexandra Reis colocava o seu lugar à disposição - eventualmente, sem lugar a qualquer indemnização, não havendo na Comissão de Inquérito, ainda, registo de respostas a este email e a infrequente referência do Relatório às comunicações entre o Ministério das Finanças e os representantes do Estado na TAP" o partido que ouvir a CEO da TAP o mais rápido possível.

Além disso, informou que vai pedir mais documentos, nomeadamente troca de emails entre a TAP e o Secretário de Estado das Infraestruturas, atas da Comissão Executiva da TAP e do Conselho de Administração da TAP relativa às divergências entre a CEO da companhia aérea e Alexandra Reis, bem como a "extração das mensagens whatsapp entre a CEO da TAP e o Secretário de Estado das Infraestruturas", referidos nos anexos do relatório da IGF.

Mais de dois terços dos documentos pedidos já estão na posse da CPI. depois de a TAP ter pedido a prorrogação do prazo, o grupo de trabalho, liderado por Jorge Seguro Sanches, decidiu dar mais 10 dias para a entrega dos restantes documentos pedidos.

Leia Também TAP diz que Christine Ourmières-Widener tem dez dias úteis para se pronunciar sobre saída

Na reunião da próxima quarta-feira também deverá ser votada a lista final dos nomes que os deputados querem ouvir no âmbito do inquérito parlamentar que tem a conclusão dos trabalhos previstos até 23 de Maio.