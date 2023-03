Governo pediu apoio jurídico à Vieira de Almeida para despedimentos na TAP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo pediu apoio ao escritório de advogados Vieira de Almeida & Associados para o caso TAP, escreve esta sexta-feira o Jornal Económico, que cita Jorge Bleck, um dos sócios daquela sociedade de advogados. A VdA terá, no entanto, recusado, considerando não poder prestar esse serviço.

Em causa estarão as conclusões do parecer da Inspeção Geral de Finanças que levaram a decisão, por parte de Fernando Medina de avançar com o despedimento por justa causa da CEO da transportadora.

Jorge Bleck não quis, no entanto, comentar a natureza dos serviços que lhe foram solicitados, tendo confirmado que se trata de dar apoio no âmbito das conclusões do parecer da IGF sobre a atuação da CEO.

Já Christine Ourmières-Widener (na foto), tal como o Negócios adiantou, contratou a advogada Inês Arruda, sócia da Vasconcelos, Arruda & Associados, para preparar a contestação à decisão do Governo de demissão por justa causa.