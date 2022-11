Bernardo Trindade: “É prioritário avançar já com obras na Portela”

O antigo secretário de Estado do Turismo “exorta” o Governo e a ANA a avançarem já com obras no aeroporto de Lisboa para evitar que se repitam as filas de horas de espera. Bernardo Trindade sublinha ainda que “é crucial” que os hoteleiros entrem no mercado regulado de energia.

