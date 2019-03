UE fecha todo o seu espaço aéreo aos voos de dois modelos da Boeing

A União Europeia junta-se a uma série de países na proibição de voos com aparelhos Boeing 737 Max 8 e 737 Max 9, depois da queda de um avião deste modelo na Etiópia no domingo, 10 de março.



"A Agência Europeia de Segurança Aérea decidiu suspender todos os voos dos dois modelos [da Boeing] afetados" por acidentes recentemente, revelou a AESA em comunicado.





#EASA suspends all Boeing 737 Max operations in Europe https://t.co/vD6MYQlJWB

A AESA tomou esta decisão depois de 31 companhias e uma quinzena de países – oito deles da União Europeia (Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Holanda, Bélgica, Irlanda e Áustria) – terem decidido suspender temporariamente o uso dos Boeing 737 Max após o acidente na Etiópia que vitimou 157 pessoas.

A medida entra em vigor a partir das 18:00 de Portugal Continental desta terça-feira.



As dúvidas levantadas quanto à segurança do novo modelo da Boeing, após um outro acidente em outubro do ano passado, na Indonésia, colocam em risco as encomendas recebidas pela fabricante para um dos seus aparelhos mais populares.

Ontem, as autoridades chinesas proibiram as companhias aéreas da China de utilizar estas aeronaves. Atualmente, as companhias chinesas possuem 96 aparelhos do modelo 737 Max 8, cerca de 20% da frota mundial desta aeronave.





A China foi um dos primeiros países a anunciar que iria suspender os voos com este modelo da Boeing. Entretanto os EUA, a Austrália, Malásia, Omã e Singapura juntaram-se à Indonésia, Coreia do Sul e Mongólia que, já na segunda-feira, tinham tomado a decisão de proibir nos seus espaços aéreos voos daquele modelo da Boeing.

Os Estados Unidos vão obrigar a Boeing a fazer modificações no software e sistema de controlo dos modelos de aviões 737 Max 8 e 737 Max 9. Por sua vez, A companhia aérea brasileira GOL suspendeu temporariamente o uso dos seus sete aviões Boeing 737-8 MAX, utilizados em voos internacionais de longo curso.